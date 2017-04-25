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Amber Heard, Elon Musk ile ilişkisini öpücüklü fotoğrafla doğruladı

Amber Heard, Johnny Depp’ten ocak ayında boşanırken, Elon Musk da ikinci kez evlendiği Talulah Riley’den 2014’te boşandı

25 Nisan 2017 12:02

Ünlü aktör Johnny Depp’le yaşadığı olaylı boşanma davasının ardından Tesla Motor’un CEO’su Elon Musk’la birlikte olmaya başladığı iddia edilen Amber Heard, bu ilişkisini öpücüklü bir fotoğrafla doğruladı. Akşam yemeğinde çekilen fotoğrafta, Musk’ın yanağındaki ruj izi dikkat çekti.

31 yaşındaki oyuncu, 45 yaşındaki milyarder sevgilisiyle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Posta'da yer alan habere göre, akşam yemeğinde çekildiği anlaşılan fotoğrafta, Musk’ın yanağındaki ruj izi dikkat çekti. 

Oyuncunun babası David Heard geçen hafta İngiliz Grazia dergisine konuşarak, “Amber ve Elon ciddi bir ilişki yaşıyor. Amber evlenmek istiyor. İstedikleri şeylerden biri aile kurmak ve bunun için plan yapıyorlar” demişti.

Amber Heard, Johnny Depp’ten ocak ayında boşanırken, Elon Musk ise ikinci kez evlendiği Talulah Riley’den 2014’te boşandı.

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