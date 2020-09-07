Amber Heard'den Johnny Depp'e 100 milyon dolarlık karşı dava

Oyuncu Amber Heard, eski eşi oyuncu Johnny Depp'e kendisi hakkında başlattığı karalama kampanyası gerekçesiyle 100 milyon dolarlık karşı dava açıyor.

Metro News'un aktardığı habere göre, Heard, eski eşi Johnny Depp’in kendisine açtığı 50 milyon dolarlık davaya karşılık olarak 100 milyon dolarlık başka bir dava açarak misillemeye hazırlanıyor. Heard, Depp'in kendisini 'taciz' etmeyi devam ettiğini savundu. Heard’ın sunduğu belgelerde Depp’in kendisine aşağılayıcı ifadeler yönelttiği iddiası da yer aldı.

Heard’ın avukatları, “Depp, internet üzerinden düzenlediği ve yönettiği karalama kampanyasıyla Heard’ı itibarsızlaştırmaya, onun kariyerine, ününe ve geçim kaynağına müdahale etmeye çalışıyor” iddiasında bulundu.

Depp'in açtığı iftira davası

Depp ise daha önce Heard’ın 2018’de Washington Post’ta şiddete maruz kaldığına dair kaleme aldığı makalesine karşı 50 milyon dolarlık dava açtmıştı.



Depp ayrıca kendisini “eşini döven biri” diye niteleyen The Sun gazetesinin yayın hakları sahibi News Group Newspapers’a (NGN) da dava açmıştı. Kısa süre önce aktörün The Sun’a açtığı dava Londra’da görülmüştü. Ancak davanın kararı henüz verilmiş değil.