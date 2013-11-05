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Dünya

Ambargoyu deldi, güvercinlerle puro kaçırdı

Amerikalı sanatçı Duke Riley eğittiği güvercinlerle Küba'dan ABD'ye puro kaçırdı. Bu eylemini gizleme ihtiyacı duymayan Riley, bir de sergi açtı.

05 Kasım 2013 12:42

ABD'nin Küba'ya uyguladığı ticaret amborgusunu "haksızlık" olarak niteleyen sanatçı Duke Riley, 50 yıllık amborgoyu güvercinlerle deldi. Riley, "Düşmanla Ticaret" isimli çalışması için sekiz ay boyunca 50 güvercini, ABD’nin Florida eyaletindeki Key West’ten havalanarak 160 kilometre uzaklıktaki Havana’dan puro getirmeleri için eğitti. Güvercinlerin bedenine kamera da yerleştiren sanatçı, görüntüleri New York’taki Megnan Metz adlı galerideki sergisinde gösterdi. "Bitiş Çizgisinde Görüşürüz" isimli sergide ayrıca görevi tamamlamayı başaran 11 güvercin de yer aldı.

Riley, eğittiği güvercinlere yasalarla sorunlar yaşadığını düşündüğü sinemacıların ismini verdi. Mel Gibson, Roman Polanski gibi sinemacıların yanı sıra Yılmaz Güney'in adı da kuşlardan birine verildi. Sanatçı, bu vesileyle Güney hakkında detaylı bilgi sahibi de olduğunu söyledi.

Projede "görev alan" güvercinleri satışa çıkaran Riley, "kaçakçı"ların çiftinin satış fiyatını 100 bin dolar olarak belirledi. "Görevlerini" yaklaşık 5 saatte tamamlayan güvercinlerden bazılarının 2 hafta sonra ABD’ye döndükleri öğrenildi. Güvercinlerden birisinin yolculuk sırasında konduğu parti teknesinde bomba taşıdığının sanılması üzerine paniğe yol açtığı kaydedildi. Sanatçı Duke Riley’nin "Bitiş Çizgisinde Görüşürüz" adlı sergisi 11 Ocak 2014 tarihine kadar açık kalacak.

 

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