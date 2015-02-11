Ambalajsız tavuğa, kasap köftesine yasak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yeni tebliğiyle ambalajsız tavuk ve kasap köfte satışı yasaklanıyor. Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 5 Aralık 2012’de yürürlüğe giren Et ve Et Ürünleri Tebliği’ni revize ediyor.

Yeni düzenleme ile kasap, süpermarket gibi perakende işletmelerde parça kanatlı etlerinin dökme olarak satışı yasaklanıyor. Kanatlı etleri bu işletmelerde sadece hazır ambalajlı olarak piyasaya arz edilebilecek. Bundan sonra kasap, market gibi perakende işletmelerde fermente sucuk, pastırma, köfte gibi et ürünleri üretilemeyecek.

Yüzde 100 ibaresi de yetmiyor

Milliyet’te yer alan habere göre, aynı şekilde bu işletmelerde önceden çekilmiş ve paketlenmiş günlük kıyma da satılamayacak. Yeni düzenleme lokanta, restoran, otel ve hazır yemek üreten işletmeler gibi son tüketiciye yemek hizmeti veren işletmelerin, çiğ et ve pişmemiş köfte gibi çiğ durumda bulunan hazırlanmış et karışımlarını satmasını da yasaklıyor.

Daha önce kavurmada yüzde 5 olan tuz oranı tebliğle yüzde 3’e düşürülecek. Bundan sonra raflarda kavurma ve kıyma kavurma olmak üzere iki çeşit yer alacak.

Ürünlere dışarıdan et proteini katılması yasaklanan tebliğe göre coğrafi işaret alarak tescil edilmiş et ürünleri (Akçaabat köfte vb.) yatay gıda kodeksi hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile coğrafi işaret tescilinde belirtilen özelliklere göre piyasaya arz edilebilecek.

Daha önce sucuk, salam gibi ürünlerde farklı et karışımlarının kullanılmasını yasaklayan bakanlık, et ürünlerine ait etiketlerde yer alan, “Yüzde 100 dana eti” gibi ifadelerinin kullanımını da yasaklıyor.