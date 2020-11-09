Ambalajlı sularda “tavan fiyat” uygulamasından vazgeçildi, mart ayından bu yana yüzde 25 zam geldi

Damacana sularda 2018’de belirlenen 9.5 TL’lik tavan fiyat uygulamasına kimse uymadı. Bu yıl mart ayında yeniden tavan fiyat belirlenmesi beklenirken pandeminin de etkisiyle zamlar peş peşe geldi. Pandeminin başladığı mart ayından bu yana ambalajlı su fiyatlarına ortalama yüzde 20-25 zam yapıldı. Bu sürede damacana başına yaklaşık 1 TL’lik fiyat artışı oldu.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç imzalı habere göre, damacana su fiyatları bayilere göre değişiklik gösteriyor. Su firmaları dağıtıcı bayilere tavsiye satış fiyatı veriyor. Fakat bayiler rekabet nedeniyle kendi fiyatlarını belirliyor. 19 litrelik damacana suyun fiyatı ise 11 TL ile 19 TL arasında değişiyor.

İstanbul Gazoz Su Şerbet Boza Turşu ve Sirke İmal Edenler ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, suda tavan fiyat uygulamasından vazgeçtiklerini vurgulayarak, “2019 sonuna kadar tavan fiyata uyuldu. Ama bu yılın başından itibaren kimse uymadı. Bizim yaptırım gücümüz yok, sağlıklı denetimler de yapılamadı. 19 litrelik damacananın fiyatı bazı markalarda 19 liraya kadar çıkıyor” dedi.

Akkaya, su üretimi pazarının yüzde 75’inin yabancı firmaların elinde olduğunu anlatarak “Su üretiminde sadece kullanılan ambalajın maliyetinde artış oldu. Ama akaryakıt gibi sürekli zam geliyor. Şimdi kış döneminde yeni zam gelmez ama nisan-mayıs aylarında yeniden zamlar gelir” ifadelerini kullandı.