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Ekonomi

AMB Yönetim Konseyi üyesi: Varlık alımları eylül ayından sonra bitirilebilir

"Net alımların iletişimimizdeki önemini yakın zamanda azaltmamız için kesinlikle iyi nedenler var"

16 Ocak 2018 11:22

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi üyesi Ardo Hansson, pazartesi günü bankanın sözlü yönlendirmesini yazdan önce ayarlaması gerektiğini ve eylül ayından sonra net varlık alımlarını sonlandırma konusunda sorun yaşamaması gerektiğini belirtti.

Bloomberg'de yer alan habere göre Estonyalı politika yapıcı AMB'nin mevcut politika duruşunu büyük ölçüde uygun bulsa da, Alman gazetesi Boersen-Zeitung ile gerçekleştirdiği mülakatta “iletişimimiz konusunda harekete geçmeliyiz” dedi.

“Net alımların iletişimimizdeki önemini yakın zamanda azaltmamız için kesinlikle iyi nedenler var” diyen Hansson, büyüme ve enflasyonun bankanın son taminine uygun şekilde gelişmesi durumunda bunun makul ve alımları Eylül sonrasında bitirmenin de uygun olacağını ifade etti.

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