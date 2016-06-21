AMB tahvil alımlarına yeşil ışık

Almanya Anayasa Mahkemesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) ağır

borç yükü altındaki Euro Bölgesi ülkelerini iflastan kurtarmak

için başlattığı sınırsız devlet tahvili alım programına onay

verdi. Karar gerekçesinde tahvil alımlarının Avrupa Adalet

Divanı tarafından belirlenen kurallara uyulması şartıyla Almanya

Anayasasına aykırı olmadığı belirtildi. Böylece Sol

Parti, OMT

(Offensive Monetary Transactions) programı aleyhinde açtığı

davayı kaybetmiş oldu.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi 6 Eylül 2012'de

gerektiği takdirde kriz ülkelerinden sınırsız devlet tahvili

almaya hazır olduklarını duyurarak borç krizinin hafiflemesini

sağlamış ve AMB'nin aldığı karar sermaye

piyasasını yatıştırmaya

yetmiş ancak program hiçbir zaman uygulamaya konmamıştı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Voßkuhle karar gerekçesini

açıklarken, AMB'nin devletleri doğrudan finanse etme yasağının

ihlal edilmediğini ancak tahvil alımlarının önceden

sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Voßkuhle ayrıca tahvilin

satışa sunulmasıyla AMB tarafından satın alınması arasındaki

asgari süre kuralına uyulması gerektiğini de vurguladı.