AMB tahvil alımlarına yeşil ışık

Almanya Anayasa Mahkemesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) ağır
borç yükü altındaki Euro Bölgesi ülkelerini iflastan kurtarmak
için başlattığı sınırsız devlet tahvili alım programına onay
verdi. Karar gerekçesinde tahvil alımlarının Avrupa Adalet
Divanı tarafından belirlenen kurallara uyulması şartıyla Almanya
Anayasasına aykırı olmadığı belirtildi. Böylece Sol
Parti, OMT
(Offensive Monetary Transactions) programı aleyhinde açtığı
davayı kaybetmiş oldu.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi 6 Eylül 2012'de
gerektiği takdirde kriz ülkelerinden sınırsız devlet tahvili
almaya hazır olduklarını duyurarak borç krizinin hafiflemesini
sağlamış ve AMB'nin aldığı karar sermaye
piyasasını yatıştırmaya
yetmiş ancak program hiçbir zaman uygulamaya konmamıştı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Voßkuhle karar gerekçesini
açıklarken, AMB'nin devletleri doğrudan finanse etme yasağının
ihlal edilmediğini ancak tahvil alımlarının önceden
sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Voßkuhle ayrıca tahvilin
satışa sunulmasıyla AMB tarafından satın alınması arasındaki
asgari süre kuralına uyulması gerektiğini de vurguladı.