AMB’de ilk kez 50 baz puanlık faiz artışı sinyali

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot, 50 baz puanlık faiz artışını dile getiren ilk isim oldu.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Hollanda Merkez Bankası Başkanı olan ve AMB’nin en şahin üyelerinden biri olan Knot 50 baz puanlık faiz artış sinyali veren ilk Euro Bölgesi yetkilisi oldu. Knot bir televizyon kanalına verdiği mülakatta Temmuz ayında 25 baz puanlık artışından yana olduğunu ancak gerektiği takdirde daha yüksek oranda bir artışı da dışlamayacaklarını kaydetti.

Knot’un bu açıklamaları sonrası Euro yükselişini sürdürdü ve yüzde 0.8 artışla dolar karşısında 1.0517’den işlem gördü. Para piyasalarında Aralık ayına kadar AMB’den toplam 105 baz puanlık faiz artışı fiyatlanıyor.

Fed bu ay politika faizini 50 baz puan artırırken Euro Bölgesi yetkilileri Ukrayna’daki savaş nedeniyle daha temkinli.

Knot “21 Temmuz’daki para politikası toplantısında ilk faiz artışı fiyatlanıyor. Bu da bence gerçekçi. Gelecek birkaç ayda enflasyonun daha fazla ivmelendiğini görürsek daha yüksek faiz artışını dışlamayız” değerlendirmesini yaptı.

Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 7.5 ile bankanın hedefinin neredeyse 4 misli üzerinde.

Knot ayrıca küresel resesyon beklemediğini, ancak gelecek birkaç ay daha yüksek enflasyonla karşı karşıya olacaklarını ve tek seçeneklerinin para politikasında normalleşme olduğunu bildirdi.