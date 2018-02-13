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Ekonomi

AMB Başkanı Draghi: Bitcoin'e kural koymak bana düşmez

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Şubat (DHA) – Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi, Bitcoin’e düzenlemeler getirmenin AMB’nin işi olmadığını söyledi

13 Şubat 2018 23:42

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Şubat (DHA) – Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi, Bitcoin’e düzenlemeler getirmenin AMB’nin işi olmadığını söyledi.
Bir süredir sert dalgalanmalar yaşanan kripto para piyasası düzenlemeleri ile ilgili merkez bankaları da dahil olmak üzere çeşitli kurumların yetkililerine sanal para birimleri düzenlemeleri ile ilgili yapılan çağrılar artarken, AMD Başkanı Draghbi konuyla ilgili kendisine sorulan bir soruya, “Birçok kişi AMB’nin kripto para birimlerine düzenlemeler uygulayıp uygulamayacağını veya sanal para birimlerini yasaklayıp yasaklamayacağı hakkında çeşitli sorular soruyor. Söylemem gerekir ki sanal para birimleri düzenlemesi AMB’nin sorumluluğunda değildir” cevabını verdi.
Draghi, Bitcoin değerinin euroya göre belirsiz bir şekilde artıp azaldığına ve kripto para birimlerine herhangi bir kamu kurumu tarafından destek verilmediğinin altını çizerken, kripto para birimleri işlemlerinde kullanılan blok zinciri teknolojisinin “oldukça gelecek vaat ettiğini” ve “çeşitli faydalar sağlayabileceğini\" söyledi.
Blok zinciri teknolojisinin olası faydaları olduğunu söyleyen Draghi, kripto para birimlerinin merkez bankaları tarafından kullanılmasının halen güvenli olmadığına dikkat çekerek, \"Bu teknolojiyle yakından ilgileniyoruz fakat halen merkez bankaları kullanımı için yeterince güvenli olmadığını düşünüyoruz. Bu yüzden konuyla ilgili araştırmalarımız devam edecek\" dedi.

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