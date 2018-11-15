Amazon'un akıllı hoparlörü mahkemede 'şahit' olarak dinlenebilir!

Christine Sullivan isimli bir kadın Farmington'da sevgilisinin evinde öldürüldü. Ancak bu cinayetin soruşturması, diğer olaylara göre daha farklı bir özelliğe sahip.

Shortmag'da yer alan habere göre Sullivan cinayetinin dosyasında savcı, olay sırasında Amazon Echo'nun da ortamda bulunduğunu ve bir şahit olabileceğini belirtti. Mahkeme ise bu konuda Amazon ile iletişim kurulmasına ve olayın yaşandığı 27-29 Ocak tarihlerinde herhangi bir ses kaydı alınıp alınmadığının sorulmasına karar verdi.

Ancak Amazon'un bu konuda nasıl bir yanıt vereceği ise çok da bilinmiyor, çünkü kullanıcıların veri güvenliği bu şirketler için büyük bir önem taşıyor.

Davanın bir sonraki duruşması Mayıs 2019'da görülecek.