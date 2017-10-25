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Dünya

Amazon’dan ‘ya evde yoksan’ kilidi

Özge Düzgün, İstanbul, 25 Ekim, (DHA)-  Dünyanın en büyük online alışveriş şirketi Amazon

25 Ekim 2017 20:26

Özge Düzgün, İstanbul, 25 Ekim, (DHA)-  Dünyanın en büyük online alışveriş şirketi Amazon.com alışveriş yapanların paketlerin doğrudan evlerine bırakmayı planlıyor.

Dünyanın en büyük çevrimiçi parakende satış sitesi olan Amazon. Com, ‘Amazon Key’i müşterilerine tanıttı. Müşterilerinin evde olmamalarına karşı geliştirilen uzaktan kontrol edilebilir bir kilit ve kamera sistemi geliştiren alışveriş devi, teslimatların zaman kaybetmeden kullanıcılara güvenli bir biçimde ulaşmasını hedefliyor.

Amazon Prime üyelerinin 249.99 dolar karşılığında sahip olacağı küçük bir kumanda şeklindeki online kilit, kargo teslimatçısı eve vardığında evin kapısının otomatik olarak açılmasını sağlıyor, bu esnada aynı zamanda kamera teslimatçının her adımını kaydediyor ve bulut üzerinden müşteriye online olarak video görüntüsünü yolluyor. Böylece kullanıcılar, evin kapısının, evde kimse yokken otomatik açılmasını istedikleri zaman, kendi belirledikleri bir şifreyle bunu sağlayabiliyor. Elbette bu şifre sadece kargo teslimatçıları için değil, arkadaşlar veya diğer servis uzmanları için de geçici şifreler oluşturulabiliyor.

Mobile uygulama üzerinden online olarak bir tuşa basan müşteriler, teslimatçının eve girmesini sağlayabiliyor. Teslimatçı kapının diğer tarafına paketi bırakıp tekrar kilitleyene kadar görüntüsü güvenlik açısından kaydedilebiliyor. Böylelikle herhangi bir hırsızlık olayının da önüne geçilmiş oluyor.

Bir yıldan fazla uzmanların üzerinde çalıştığı bu sisten güvenlik eleştirilerine yol açsa da firma yetkilileri henüz test aşamasında olan bu uygulamada herhangi bir sorun çıktığında müşterilerin rahatlıkla hak talebinde bulunacağını söylüyor. Böyle bir durumda Amazon’un müşterilerinin yanında olacağının da altını çiziyor. Hizmetin resmi tanıtımı 8 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Görüntü Dökümü:

Ürünin tanıtım videosu 

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