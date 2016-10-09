Amazon’dan Cadılar Bayramı kostümü: Seksi burka!

Online satış şirketi Amazon, Cadılar Bayramı için aralarında ‘seksi burka’nın da bulunduğu geniş bir Arap koleksiyonu sundu.

Erkekler için ‘Arap kostümü’ sunan Amazon, kadınlar için ise pullara sahip kısa bir eteğe sahip burkaya sitesinde yer verdi. Gelen tepkilerin ardından burkayı satıştan kaldıran Amazon, ABD’de yaygın olan ve insanların farklı kostümlere büründüğü için benzer ürünler satmaya ise devam etti.

​Amazon’un dini simgeler kullanmasının ‘terbiyesizlik’ olduğunu ifade eden birçok sosyal medya kullancısı satılan kostümlere itiraz ederken, şirketten yapılan açıklamada, “Bütün satıcılar, şartlarımızı takip etmeli ve buna uymayanlar hesaplarının kaldırılmasıyla karşılaşacak. Bahsedilen ürün (burka), artık satışta değil” ifadelerine yer verildi.