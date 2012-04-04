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Çevre

Amazon'daki öksüz manati yavrusu kurtarıldı

Annesi kaçak avlanan balıkçılar tarafından katledilen manati yavrusu, açlıktan ölmek üzereyken yardımseverler sayesinde hayata döndürüldü.

04 Nisan 2012 22:53

 

Annesi kaçak avlanan balıkçılar tarafından katledilen manati yavrusu, açlıktan ölmek üzereyken  yardımseverler sayesinde hayata döndürüldü.
 
Bütün hayvanların küçükleri sevimlidir ama onların çok azı Amazon nehrinde yaşayan manatilerle yarışabilir. Ancak sevimli oldukları kadar çevre tehditlerine karşı savunmasız olan bu yavrular, anneleri kaçak avcılar yüzünden öldürüldüğü için ya da doğal ortamlarında aşırı avlanma yüzünden yiyecek balık bulamayarak açlıktan hayatlarını yitirdikleri için öksüz kalıyorlar.
 
Neyse ki bu korunmasız yavruya onu koruyacak bir yardım eli uzandı. Annesinin ölüsünün yanında çaresizce bekleyen 2 aylık manati balıkçıların manati dostu AMPA'ye başvurması sayesinde kurtarıldı.
 
 
Kendilerini türlerin korumaya adayan AMPA geçen yıl geçen yıl 1 düzineye yakın manatiyi kurtarsa da, bu yavru 2012'nin şu ana kadar tek şanslı öksüzü oldu.
 
 
 
Anne sütü alamadığı için eksik beslenen 75 santimetrelik küçük manati doğaya salınacak boyuta gelene kadar suda yaşayan canlılara özel bir yerde beslenecek.
 
Manatiler Brezilya hukukuna göre 1967 yılından beri koruma altında olsalar da balıkçılar tarafından balık stoklarını tüketmemeleri için ya da yem olarak kullanmak için öldürülüyorlar.

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