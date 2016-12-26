Amazon'da yeni kabile bulundu!

Brezilya'nın yağmur ormanlarında 20 bin yıl önceki ataları gibi yaşayan bir kabile tespit edildi.

Fotoğrafçı Ricardo Stuckert, Amazon’da modern insanla teması olan bir grupla görüşmek için helikopterle yağmur ormanlarının üzerinden geçerken medeni dünyayla teması olmayan yeni bir kabile tespit etti.

Önce helikopterin gürültüsünden kaçtığı belirtilen kabile üyelerinin daha sonra oklarını alarak helikoptere yönlendiği belirtiliyor. Kabilenin modern dünyayla teması olmayan son insan gruplarından biri olduğu tahmin ediliyor.

Fotoğraflar National Geographic dergisinde yayınlanan Stuckert, "Hâlâ medeniyet ile teması olmayan insanların olması, çok güçlü bir his yaratıyor" dedi.