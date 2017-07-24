Amazon'da HES direnişi

Geçtiğimiz hafta Pazar gününden (16 Temmuz) beri, Sao Manoel Hidroelektrik Santrali’nin (HES) şantiyesi Amazon'daki Munduruku kabilesinin 200 üyesi tarafından işgal edildi. Munduruku kabilesi, inşaat alanında olduklarına inandıkları kültürel ve dinsel alanlarına saygı duyulmasını talep ediyor.

Duvar'da yer alan habere göre yerliler, Sete Quedas şelalesi ve mezarlıkların bulunduğu alanlar ihlal edildi ve yok edildi. Munduruku halkı tarafından kaleme alınan bildiride, “Atalarımız ağlıyor, Teles Pires ve Tapajós Rivers nehirleri yok oluyor. Anayasa tarafından teminat altın alınmış olan ve çok sayıda yerlinin kanına mal olmuş haklarımız ihlal ediliyor” deniyor.

"İnşaat çalışanları cenazeleri geri gömsünler"

Protestocular inşaatın işgaline yetkililer topraklarından ve mezar alanlarından çekilene kadar devam edileceğini söylüyor. Munduruku halkı da, atalarının kemiklerinin içinde olduğu urnlar’ın (cenaze kalıntılarının içinde saklandığı vazo şeklinde kaplara ‘urn’ deniyor) mezar alanlarından çalındığını belirterek şirketin bunları geri getirmesini istiyor. Yerliler şirket çalışanlarının urnlar’ı Şamanlar’ın katılımıyla eski yerlerine geri gömmesini talep ediyor.

İşgal hareketinin başındakilerden biri olan Maria Leusa Kabá da, “Kutsal topraklarımızın yıkımına şahit olduğum için derinden üzgünüm. Kadınların burada açılan yaraları onarmak için güçlü durması gerekiyor” diyor.

Greenpeace’e göre hidroelektrik santral projesi Sawre Muybu bölgesinin bir bölümünü sular altında bırakacak. Kabilenin yaşadığı dört köy ve bir çok kutsal yerleşim yok olacak. Greenpeace’den Danicley de Aguia, “Hidroelektrik santralleri yerli kabileler için en büyük tehlikeyi temsil ediyor. Kabile tarafından verilen tepki daha şeffaf lisans süreçleri getirilmesinde, ekosistemlerin korunmasında ve insan haklarına saygı duyulmasında yardımcı olacaktır” diyor.

Yazının aslı Rio Times‘da yayınlanmıştır. (Çeviren Bulut Zencir)