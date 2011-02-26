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Çevre

Amazon'a güzel haber

Brezilya Mahkemesi, Amazon Yağmur Ormanları'nda büyük bir hidroelektrik santrali yapılması planı askıya alındı.

26 Şubat 2011 02:00

T24 - Brezilya Mahkemesi, Amazon Yağmur Ormanları'nda büyük bir hidroelektrik santrali yapılması planı askıya alındı.

Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinin Federal Yargıcı Donaldo Desterro, Amazon Yağmur Ormanları'nda büyük bir hidroelektrik santrali yapılması planını, çevresel kaygıları gerekçe göstererek askıya alınmasına karar verdi.

Yargıç Donaldo Desterro, Belo Monte adı verilen ve dünyanın üçüncü büyük hidroelektrik santrali olması planlanan barajı inşa etmek için çevresel koşulların karşılanmadığını söyledi.

Barajın inşa edilmesini izin vermek için yerine getirilmesi gereken şartlardan birini de nehirler arasında ulaşımın garanti edilmesi oluşturuyor.

Mahkeme ayrıca, Brezilya ulusal yatırım bankası BNDES'in projeye mali destek vermesini de yasakladı.

Belo Monte projesi, Brezilya ve dışında nehirlerdeki su seviyesini düşüreceği korkusuyla tepki topluyor.

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