Amazon, Youtube'a rakip oluyor

İnternet üzerinden alışveriş devi Amazon Google'ın YouTube'una rakip olması planlanan bir video hizmeti başlattı.

Amazon Video Direct kullanıcıların video yüklemesine ve yükledikleri videolardan telif ücreti almalarına izin veriyor.

Ayrıca reklamsız izlemek isteyenler videoları satın alabilecek ya da kiralayabilecek. Amazon Prime aboneleri yeni video hizmetinin reklamsız versiyonuna ulaşabilecek.

Amazon Video Direct ilk etapta ABD, Almanya, Avusturya, Japonya ve İngiltere'de başlatılacak.

Amazon Video'nun Başkan Yardımcısı Jim Freeman "Artık video gösterimi için eskisinden daha fazla seçenek var ve Amazon Video Direct ile video yapımcıları ilk kez abonelik gerektiren bir hizmetle görüntülerini yayınlayabilecek. İçerik üreticilerinin izleyicilere ulaştırmasını daha da kolaylaştırdığımız için heyecanlıyız" dedi.

Geçen ay da Fullscreen abonelik gerektiren bir video platformunu hizmete sokmuştu.

YouTube da ayda 10 ABD dolarına reklamsız video hizmeti sunuyor.