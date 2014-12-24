Amazon yerlileri Peru'da köy bastı

Peru'nun güneydoğusunda, Brezilya sınırındaki Amazon ormanları içinde bulunan bir köy, yaklaşık 200 Mashco-Piro yerlisi tarafından basıldı.

Diğer insanlarla temas kurmadan yaşayan yerlilerin Cuma günü köye oklar ve yaylarla gelerek hayvanları öldürdüğü, yiyecek aradığı ve tencere-tava gibi metal eşyaları alarak köyü terk ettikleri bildirildi.

Saldırıda yaralanan olmadı.Yetkililer çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Monte Salvador köylülerini şehre taşıdı.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan Peru Kültürlerarası İlişkiler Bakan Yardımcısı Patricia Balbuena, "Yerliler ok fırlatmış olmasına rağmen yaralanan olmadı. Köylüler güvende ama yiyecekleri yok ve korkmuş durumdalar" dedi.

Mashco-Piro yerlileri bu yıl içerisinde daha önce iki kez aynı bölgeye gelerek yiyecek aramış.

Ancak bu son baskında evlerin de yağmalandığı bildirildi.

Yaşam alanları tehdit altında mı?

Guardian gazetesine göre antropologlar saldırıya neyin sebep olmuş olabileceğini bulmaya çalışıyor.

Fenamed isimli yerlilerle çalışan bir kuruluş ise Peru hükümeti ile iletişime geçerek Mashco-Piroların yaşam alanlarının korunmasını istedi. Kuruluş ağaç kesme izinleri ve uyuşturucu kaçakçıları nedeni ile bu alanlara el konduğunu söylüyor.

Bakan Yardımcısı Balbunea ise kabilenin uyuşturucu kaçakçılarının ya da ormancıların tehdidi altında olduğu iddiasını reddederek Mashco-Pirolara ev sahipliği yaptığı düşünülen Madre de Dios isimli yerli yaşam bölgesinde "yasadışı etkinlik" tespit etmediklerini söyledi.

Bakan yardımcısına göre Amazon'un bu bölgelerinde radikal ısı değişimlerine sebep olan iklim değişikliği saldırıyı tetikleyen nedenlerden biri olabilir.

Gazeteye göre Peru Amazonlarında 15 bin kadar üyesi olduğu tahmin edilen 15 kabile diğer insanlarla "temas etmeden" yaşıyor.