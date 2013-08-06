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Dünya

Amazon, Washington Post'u satın aldı

Sürpriz anlaşma, New York Times'ın Boston Globe'u 70 milyon dolara satışının ardından geldi

06 Ağustos 2013 12:13

Amazon Inc.'in kurucu ortaklarından Jeff Bezos, ABD'deki ulusal gazetelerden Washington Post'u 250 milyon dolara satın aldı.

Washington Post CEO'su ve ortağı Donald E. Graham, gazetenin başka bir sahiple çıkmasının daha sağlıklı olacağını söyledi. Graham şöyle konuştu:

"Ben, Katherine Weymouth ve diğer dört yönetim kurulu üyemiz, son yıllarda gazetecilik endüstrisinde yaşanan bilinen zorluklar sonrası, gazeteye daha çok faydası dokunabileceği düşüncesiyle satım kararı aldık."

"Jeff Bezos'un ticari ve teknoloji konusunda kanıtlanmış dehası, uzun vadeli yaklaşımı ve kişisel nezaketi, kendisini Post için eşsiz bir yeni sahip kılıyor."

Jeff Bezos, bu sene başında internet medyasına ufak bir giriş yapmış ve ufak bir yatırımla Business Insider'ı satın almıştı.

Washington Post'un internet sitesinde yayınlanan mektubunda da Bezos, radikal bir değişikliğe gitmeyeceğini, "Post'un değerlerinin değişikliğe ihtiyaç duymadığını" yazdı. Bezos mektubunda, "Gazetenin görevi okuyucularına yönelik olacak, kişisel çıkarlara veya sahiplerine yönelik olmayacak" dedi.

Amazon.com, anlaşmadan tamamen ayrı tutulacak.

Anlaşma, Express gazetesi, The Gazette Newspapers, Southern Maryland Newspapers, Fairfax County Times, El Tiempo Latino ve Greater Washington Publishing şirketlerini kapsıyor.

Zete

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