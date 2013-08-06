250 milyon dolara satılan Washington Post'un unutulmayan manşetleri
06 Ağustos 2013 21:58
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Washington Post gazetesinin satışı Amerika Birleşik Devletleri(ABD)'nde büyük yankı yaptı. Washington Post Anonim Şirketi, aynı isimli gazeteyi 250 milyon dolara Amazon.com'un kurucusu ve başankı Jeffrey P. Bezos'a sattı. Böylelikle uzun yıllardır gazetenin sahibi olan Graham ailesi de dört jenerasyon sonunda, ABD'nin en prestijli gazetelerinden birinin yöneticiliğini devretti.
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Ülkenin önde gelen gazetelerinde birisi olan Washington Post, Demokrat çizgide ilerleyen bir gazete olarak biliniyor.
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Washington Post gazetesi, 1877 yılında özgür düşünceli, Demokrat Stilson Hutchins tarafından kuruldu.
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1950 yılında dönemin ABD başkanı, Harry S. Truman'a düzenlenen suikast girişimini ilk belgeleyen gazete olarak tarihe geçti.
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1963 yılında insan haklarının gelişimi açısından kritik öneme sahip 'Washington Yürüyüşü' olarak bilinen gösteri, ilk olarak Washington Post gazetesi tarafından kaydedildi.
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Aynı yıl, Washington Post ABD Başkanı John F. Kennedy suikastini ve Lyndon B. Johnson'un başkanlığa gelmesini ve Oval Ofis'e girişini belgeledi.
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Washington Post gazetesi 1970'li yıllarda Katherine Graham'in önderliğinde çok ses getiren skandalları ortaya çıkardı, ve kamuoyu nezdinde ün yaptı. Bu sayede Graham döneminin en çok hayran olunan kadınlarından biri olarak tarihe adını yazdırdı.
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O dönemde Washington Post gazetesinde çalışan araştırmacı gazeteci olan Carl Bernstein'da dört bölümden oluşan bir yazı dizisiyle dönemin politik ikilemlerini yansıtan Watergate skandalını ortaya çıkardı.
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Watergate skandalı, 18 haziran 1972 yılında beş kişinin ABD'li Demokrat parti binasına girerek dinleme yapmaya çalışmasının ortaya çıkmasıyla başladı.
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Sonrasında, yakalanan bu kişilerden birinin dönemin başkanı Richard Dixon hükümeti tarafından finanse edildiğinin ortaya çıkması, dönemin ABD hükümetinin hukuksuz faaliyetlerinin ortaya çıkmasının ardından ABD tarihinde bir ilke imza atıldı. Başkan Richard Nixon bu skandalın öğrenilmesi üzerine istifa etti.
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İlerleyen yıllarda Washington Post, gelişerek özellikle Washington D.C'nin politik gündemini sıkı şekilde takip etti.
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2008 yılında Washington Post muhabiri, Barton Gellman Goerge W. Bush dönemindeki izlenen politikaları, Başkan yardımcısı Dick Cheney'nin Beyaz Saray ve Kongre'deki etkisi üzerine bir araştırma yaptı. Gellman uzun bir araştırma sürecinin ardından, Oltacı: Cheney'nin Başkan Yardımcılığı (Angler: The Cheney Vice Presidency) isimli kitabı yayımladı. Bu kitapta, Gellman'ın Dick Cheney'nin yürütülen politikalarda, ulusal güvenlik adına yürütülen operasyonlar ve ABD ekonomisindeki, son derece gizli tuttuğu ve çokta anlaşılmamış rolü araştırıldı.
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Washington Post aynı yıl, Barack Obama'nın ABD'nin ilk siyahî başkanı olarak seçilmesini de belgeledi