Amazon'un sesli asistanı Alexa, 10 yaşında bir çocuğa prize bozuk para değdirmesini söyledi

T24 Dış Haberler

Amazon'un sesli asistanı Alexa, 10 yaşında bir çocuğa prize bozuk para sokması için meydan okudu.

Çocuk, Alexa sisteminde bulunan "meydan okuma oyununu" aktifleştirdi. Bu oyunda Alexa, kullanıcıya bir 'meydan okuma oyunu' komut veriyordu.

Akıllı hoparlörün, "Telefon şarjının yarısını prize sok, sonra tam girmeyen kısma bozu para ile dokun" dediği aktarıldı.

Çocuğun annesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dışarıda haya kötüydü. YouTube'daki bir beden öğretmeni bazı ısınma hareketleri yaptırıyordu. Kızım bir tane daha meydan okuma denemek istedi" yazdı.

Bu noktada Amazon Alexa'nın bozuk para tavsiyesini verdiği belirtildi. Anne, "Hayır Alexa, hayır!" diye araya girdiğini belirtti.

Tehlikeli "the penny challenge" akımı yaklaşık bir yıl önce TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında popülerleşmeye başladı. Prize bozuk değdirmek elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Amazon, durumdan haberdar olur olmaz sorunu çözdüklerini belirtti.