Amazon’un sahibi Bezos’un serveti bir günde 13 milyar, eski eşininki 4.6 milyar dolar arttı

Amazon.com’un hisseleri haftanın ilk gününde yüzde 7.9 yükselince, şirketin kurucusu Jeff Bezos’un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı. Forbes dergisinin endeksine göre Bezos’un kişisel serveti bu artışla 189.3 milyar dolara yükseldi. Bezos’un serveti, Exxon, Nike, McDonalds gibi şirketlerin piyasa değerlerini de geçti.

Bu arada Bezos’un boşanırken hisselerinin bir kısmını verdiği eski eşi Mackenzie Bezos’un serveti de pazartesi günü yaşanan yükselişme 4.6 milyar dolara ulaştı. Böylece Mackenzie Bezos, dünyanın en zengin 13. insanı oldu.