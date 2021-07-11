Amazon'un MGM'yi satın alması hakkında rekabet soruşturması başlatıldı

Amazon'un, MGM'yi satın almasının ardından Amerika Hükümeti iki şirkete de rekabet ilkelerinin gözden geçirilmesi üzere soruşturma açıldı.

Amerika Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Amazon-MGM ortaklığını incelemeye aldığı açıklandı.

Soruşturma, MGM’nin Amazon’a illegal yoldan rekabet avantajları sağlayıp sağlamadığına odaklanacak. Buna ek olarak Amazon’un e-ticaret platformu için de ayrı bir çalışma yürütülüyor. Sadece Amazon’a odaklanan incelemede, şirketin kendi ürünlerini, kendi platformunda illegal şekilde diğerlerinden öne çıkararak ve işletmeleri Amazon reklam servisleri almaya zorlayarak rekabet yasalarına aykırı davranışlar sergileyip sergilemediğine bakılacak.

Kısa bir süre önce ABD Başkanı Joe Biden, özellikle internet alanında büyük pay tutan kuruluşların rekabet konusunda incelenmeleri için Federal Ticaret Komisyonu’nun harekete geçmesini istemişti. ABD Hükümeti dışında birçok kesimden, FTC’nin bu süreci başlatması için çağrılar gelmişti. FTC Başkanı Lina Khan ise, bu şirketleri incelerken kullandıkları kılavuzları gözden geçireceklerini ve şirketlere karşı rekabet konusunda daha az hoşgörülü olacaklarını belirtti.

FTC’nin Amazon’un büyük çaplı satın alımını onaylamama hakkı bulunuyor. Fakat bu, her zaman onaylanmama ile son bulmak zorunda olduğu anlamına gelmiyor. Şirketlere şartlar sunulabilir ve normalde hemen gerçekleşebilecek olan bir satın alım, aylar, hatta bazen 1 yıldan fazla sürebilir.

Konuyla ilgili Amazon ve MGM tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.