Amazon’un kurucusu Bezos, 2030 yılına kadar ticari uzay istasyonu kuracağını açıkladı

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, 2030 yılına kadar bir ticari uzay istasyonu inşa edeceğini açıkladı.

Euronews'te yer alan habere göre, Blue Origin yaptığı açıklamada, uzay istasyonunun aralarında Boeing'in de olduğu 5 şirketin katkısıyla inşa edileceği duyurdu. Arizona Devlet Üniversitesi de projeye destek verecekler arasında bulunuyor.

Ticari uzay istasyonun kurulmasında ve işletilmesinde havacılık ve uzay sanayiinde faaliyet gösteren Sierra Space şirketiyle işbirliğine gidilecek. Blue Origin, “Orbital Reef” (Yörünge Resifi) adı verilecek olan ve 830 metreküp hacminde inşa edilecek yeni uzay istasyonunun 2025'ten sonra faaliyete geçmesini ve en az 10 kişiyi ağırlamasını planlıyor.