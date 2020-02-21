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Ekonomi

Amazon, Türk şirketini satın aldı

Datarow, satışın tamamlandığını  internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurdu

21 Şubat 2020 21:14

116 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin işadamı olarak kabul edilen Jeff Bezos'un şirketi Amazon, İstanbul merkezli Türk şirket Datarow'u satın aldı. Datarow, satışın tamamlandığını  internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, Datarow, yazılım ve depolama amacıyla Türk girişimciler tarafından kuruldu. 2017'de temeli atılan şirketin ortakları ve kurucuları ise Can Abacıgil ve Eren Baydemir.

2018 yılında Türkiye'de kendi şirketini kurarak giren Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, 1999'da Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilmişti.

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