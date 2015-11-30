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Bilim / Teknoloji

Amazon, teslimat süresini 30 dakikaya indirecek

Şirketin teslimatı gerçekleştirmeyi planladığı yeni drone'lar saatte 88 km hızla gidiyor

30 Kasım 2015 19:06

Amazon'un drone'lu taşımacılık ile teslimat süresini 30 dakikaya indirmeyi planlıyor. Şirket, Prime Air projesi dahilinde en yeni drone'unu ortaya çıkardı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; iki yıl önce ilk kez karşımıza çıkan Amazon'un teslimat drone'u yenilendi. Prime Air modeli ile 30 dakikada ürün teslimatını öngören şirketin yeni drone'u önceki modele göre çift pervane sistemine sahip. Bunlardan biri iniş ve kalkış sırasında dikey uçuşu, uçuş sırasında da yatay uçuşu destekliyor.

Uçuş sırasında etrafındaki cisimleri de ayırt edebilen ve yüklenen harita ile yönünü bulan drone'lar 88 km/s hızla 16-24 km yol alabiliyor.

Henüz test aşamasında olan Prime Air için yasal düzenlemelerin tamamlanmasıyla ilk olarak ABD'de drone taşımacılığı hayata geçecek. Şimdilik belirlenen prototip noktalara taşımacılık yapabilen bu özel drone'lar önceki modeline göre de daha büyük ebatlarda.

Amazon'un drone'ları şimdilik geniş bahçe ve teras gibi büyükçe düz zeminlere ihtiyaç duyuyor.

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