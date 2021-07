Amazon, Reddit, Bloomberg gibi çok sayıda internet sitesinde erişim problemi yaşandı

T24 Dış Haberler

Britanya'nın resmi hükûmet sitesi, Amazon, Reddit, Bloomberg, CNN gibi dünyanın en yoğun internet sitelerine erişim problemi yaşandı. Problemin çok sayıda siteye hizmet veren Fastly isimli bulut bilişim şirketinden kaynaklandığı belirtildi.

Independent teknoloji editörü Andrew Griffin, internet sitelerine erişimdeki sorunun Fastly isimli bulut bilişim hizmeti veren şirkette yaşanan kaynaklandığını söyledi.

Fastly'nin "servis durumu" sayfasında, problemin "CDN" olarak bilinen içerik dağıtım ağında olduğu belirtildi.

Fastly, problemin tespit edilmesinden bir süre sonra düzeltmenin gerçekleştirildiğini duyurdu. Küresel hizmet sağlayıcısındaki sorunun çözülmesiyle pek çok internet sitesi yeniden çalışmaya başladı.

Erişim sorunu yaşanan siteler arasında Britanya hükümet sitesi, Reddit, HBO Max, Etsy'nin yanı sıra Bloomberg The Independent, The New York Times, CNN, The Guardian, Le Monde gibi haber siteleri yer aldı.