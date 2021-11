Amazon Prime ekim ayı takvimini açıkladı

Amazon Prime Video, ekim ayında Türkiye’de yayına girecek yeni yapımları açıkladı. Amazon Prime Video Türkiye, ekim ayında merakla beklenen yapımlar "Welcome to the Blumhouse", "Justin Bieber: Our World", "I Know What You Did Last Summer" ve "Maradona: Blessed Dream"i izleyicilerle buluşturacak.

Buna göre, ekim ayında Türkçe altyazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler Amazon Originals yapımları arasında sarsıcı gerilimleri eşsiz hikâye anlatımlarıyla ekranlara taşıyan "Welcome to the Blumhouse"un yeni sezonu, müzisyen Justin Bieber’ın konseri "T-Mobile Presents New Year’s Eve Live with Justin Bieber"ın sahne ve sahne arkasının yanı sıra sanatçının kişisel dünyasını da izleyicilerle buluşturan "Justin Bieber: Our World", Lois Duncan’ın 1973 tarihli romanından uyarlanan gerilim dizisi "I Know What You Did Last Summer" ve futbol ikonunu Diego Maradona’nın hayat hikâyesine odaklanan biyografik dizi "Maradona: Blessed Dream" yer alıyor.

