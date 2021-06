Amazon Prime 200 milyon abone sayısını geçti

Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, Amazon Prime servisinin abone sayısının 200 milyonu geçtiğini açıkladı. Bu abone sayısı aynı zamanda Amazon Prime Video'nun da abone sayısı anlamına geliyor.

Amazon Prime Video'nun 200 milyon aboneyi geçmesi onu Netflix'in hemen arkasından dünyanın en çok aboneye sahip ikinci video akış servisi yaptı. Amazon Prime üyeliği Amazon alışverişlerinde bazı avantajlar, Amazon Gaming ve Amazon Prime Video hizmetlerine erişim sağlıyor.

Amazon Prime video içeriklerini yavaş yavaş arttırıyor. Özellikle şu anda Lord of the Rings dizisi ve Wheel of Time dizisi merakla bekleniyor. Bu dizilerin çıkması ve kütüphanenin daha da gelişmesi, Amazon Prime'ın daha da gelişeceği beklentisini yükseltiyor.

Amazon Prime Video ilk ay ücretsiz ardından aylık 7,90 TL.