Amazon, platformu sahte yorumlarla dolduran şirketlere dava açıyor

E-ticaret devi Amazon, alışveriş platformunu sahte yorumlarla doldurmakla suçladığı aracı şirketlere dava açıyor.

Bu yılın başlarında üç yorum şirketine karşı hukuki girişim başlatan Amazon, şimdi de Hong Kong merkezli Extreme Rebate adlı bir şirkete dava açacağını duyurdu.

Amazon'a göre söz konusu şirketler, platformda ürün satanlarla yorum yazan kişiler arasında gayri-resmi bir arabulucu rolünde.

Yorumcular, bedava ürün ve küçük bir ücret karşılığında yorum yazıyor.

Aracı şirketler de, Amazon'daki reytinglerini yükseltmek için satıcılardan ücret alıyor.

Amazon, satıcıların bunun sahte yorumlarla yapıldığını bilmeyebileceğini söylüyor.

'350 bin kişiye sahte yorum yazdırıldı'

Şirket bu yılın başlarında toplam 350 bin kişiye sahte yorum yazdırdığı öne sürülen Fivestar Marketing, Matronex ve AppSally adlı üç şirkete karşı hukuki girişim başlatmıştı.

Amazon'un açıklamasına göre bu girişim sonrasında söz konusu şirketler ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'daki müşterilerini hedef alan sahteciliğe son verdi.

Bu şirketlerden biri kapanırken hâlâ faaliyet gösteren diğer bir şirket, Amazon'da yorumları reddedilen müşterileri için bir uyarı koydu. Bu uyarıya göre yorumlar şu gerekçelerle reddedilebiliyor:

Daha ürünü teslim almadan yorum bırakmaya çalışmak

Ürünün bedava ya da indirimli olduğunun belirtilmesi

Aynı ürünün aynı bilgisayardan defalarca şipariş edilmesi

Şirketin sayfasında ayrıca "Lütfen dürüst yorumlar yazın ve sık sık yorum yazmayın" deniyor.

Amazon'un bu şirketlerden biriyle vardığı uzlaşma sonunda, şirketin müşteriyle ilgili verileri paylaşmayı kabul ettiği, bu sayede paltformda bu yorumcuların bulunabileceği belirtiliyor.

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'2020'de 200 milyon sahte yorum engellendi'

Şirket 2020'de 200 milyon sahte yorumun yayımlanmasının engellendiğini söylüyor.

Yorumlar, online alışverişlerde müşterilerin satın alma kararını güçlü bir şekilde etkiliyor.

İngiltere hükümetine göre, ortalama bir hane, başkalarının yorumlarını okuyarak yılda 900 sterlinlik (yaklaşık 1110 ABD doları) alışveriş yapıyor.

İngiltere'de hükümet, sahte yorum yazmayı ya da sitelerde sahte yorumlara yer vermeyi cezalandıran bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor.

Ürünleri test ederek tüketicileri bilgilendirmeyi amaçlayan İngiltere merkezli "Which?" adlı şirket, geçen ayki bir araştırmasında Amazon'da listelenen en popüler 10 kulaklıktan 9'unun ürün sayfasında, tamamen ilgisiz ürünlere ait yorumlar tespit etmişti.

Which?, Amazon'un sahte yorumlara karşı hukuki girişim başlatmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Fakat şirket yöneticilerinden Rocio Concha, "Bununla birlikte son araştırmamız, Amazon'un yorum sistemini hala suistimal eden ahlaksız şirketlerin olduğunu gösteriyor. Bu da kullanıcıları, sahte beş yıldızlı yorumlarla şişirilmiş ürünleri alma riskiyle karşı karşıya bırakıyor" dedi.