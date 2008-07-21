Amazon ormanlarında kayıplar artıyor !

Dünyanın yeşil akciğerleri olarak kabul edilen bölge ormanları tarım ve hayvancılık için kesiliyor.



Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (Inpe), dünyanın ''yeşil akciğerleri'' kabul edilen Amazon ormanlarında kayıpların artarak devam ettiğini açıkladı.



Inpe açıklamasında, Mayıs ayında artan bir ritme ulaşan kaybın 1.096 kilometrekare olarak saptandığı ve bu kayıpların yarısından fazlasının da (646 kilometrekare) Amazon ormanlarının güneyinde, ormanlık alanı soya yetiştirmek ve hayvancılık yapmak için baskıların artış gösterdiği Mato Grosso do Sul eyaletinde meydana geldiği belirtildi.



Uydudan izleme sistemini kullanan Inpe, bulutlu hava yüzünden sadece büyük alanlardaki kayıpları saptayabiliyor.







