"Amazon, MGM'i satın almak için 9 milyar dolar teklif etti"

Amazon'un Metro Goldwyn Mayer (MGM) Stüdyoları'nı satın almak için 9 milyar dolar teklif ettiği öğrenildi.

The Variety'in aktardığı habere göre, geçen yılın aralık ayında satışa çıkan MGM için Amazon, 9 milyar dolarlık bir teklif verdi.

The Information, söz konusu teklifle ilgili daha önce yaptığı haberde Amazon'un 7-10 milyar dolar arasında bir teklifte bulunduğunu, anlaşmanın henüz kesin bir sonuca varmadığını aktarmıştı.

MGM'in 4 bin film ve 17 bin saatlik TV içeriğinin sahibi olduğu biliniyor. MGM'in en popüler yapımlarından biri ise James Bond.