Amazon kriz dinlemiyor

Amazon’u yüksek petrol fiyatları ve zayıf ekonomi etkilemedi. 2008 yılının ikinci çeyreğine ait mali bilançosunu açıklayan şirketin karını iki mislinin üzerinde artırdığı göze çarparken hisse senetlerinde de artış gözlendi.



Amazon Başkanı Jeff Bezos yaptığı açıklamada yüksek benzin fiyatlarının kendilerine yaradığını ifade ederken, iddiasını “tüketicilerin araç kullanımını azaltarak online alışverişe yönelmeleri” savıyla destekledi. Amazon belirli bir fiyatın üzerinde olan çoğu ürününde uyguladığı ücretsiz kargo ile rakiplerinden sıyrılıyor.



Tüm dünyadan 80 milyonun üzerinde müşterisi olan şirketin geçtiğimiz yıl hisse başına 19 cent olarak açıklanan ikinci çeyrek karı bu sene 37 cente yükseldi. Amazon’un toplam geliri ise yüzde 41’lik bir artışla 4.06 milyar dolar olarak kaydedildi.

