'Amazon kadın': Samsun'daki Amazon kadınlar atalarım olabilir

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - YENİ Zelanda\'da 7 yıl boyunca vahşi doğada yaşayan ve \'Amazon kadın\' diye anılmaya başlayan Hollandalı Miriam Lancewood ile eşi Peter Raine, yürüyerek çıktıkları Avrupa turunda Antalya\'nın Kemer ilçesi Çıralı bölgesinde bungalovda yaşamını sürdürüyor. Lancewood, \"Bana \'Amazon kadın\' diyorlar. Bu hoşuma gidiyor. Samsun\'daki Amazon köyünü duydum. Belki de orada yaşayan Amazon kadınlar benim atalarım olabilir\" dedi.

Hollanda\'da beden eğitimi öğretmenliği yapan Miriam Lancewood (34) ile Yeni Zelandalı akademisyen Peter Raine\'nin (64) yolları Hindistan\'da kesişti. Burada tanıştıktan sonra 2010 yılında evlenen çift, Yeni Zelanda\'ya yerleşerek teknolojiden uzak, doğada kendi başlarına yaşamaya başladı. 2017 yılına kadar vahşi doğada, ormanın içinde çadırda yaşayan çift, yiyecek ihtiyaçlarını da avlanarak karşıladı. Miriam Lancewood\'un önce ok ve yayla, ardından daha fazla acı çekmemesi için tüfekle avladığı hayvanları yiyen çift, bu şekilde yaşamlarını sürdürdü.

1000 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

Miriam Lancewood ve Peter Raine, yeni insanlar ve yerler keşfetmek amacıyla 2017 yılında Avrupa turuna çıktı. Fransa\'dan tura başlayan çift, yürüyerek sırasıyla İsviçre, Avusturya ve Almanya\'yı geçti. Geçtikleri ülkelerde zaman zaman soğuk hava koşullarında kendilerini çadırla korumaya çalışan, bazen vahşi ormanlarda arıların saldırısına uğrayan çift, bazen de bir yaban keçisini vurduktan sonra yaralı halde saatlerce takip etti.

ÇIRALI\'DA KALIYORLAR

Yaklaşık 1000 kilometrelik yürüyüşün ardından çift otobüsle Bulgaristan\'a oradan da İstanbul\'a geçti. Sonrasında ise otostopla ve yürüyerek Antalya\'nın Kemer ilçesine ulaşan Lancewood ve Raine, tarihi Likya Yolu\'nu yürüdü. Daha sonra Ulupınar Mahallesi\'ne bağlı Çıralı mevkiine gelen Miriam Lancewood ve Peter Raine, girdikleri bir markette pansiyon sahibi Barış Elmas\'la tanıştı. Elmas, çifte kalmaları için Çıralı\'da bir bungalov ev verdi. Burada kalmaya başlayan çiftin ihtiyaçları da pansiyon sahibi tarafından karşılanıyor. Önümüzdeki hafta vizeleri bitecek Miriam Lancewood ve Peter Raine, Yeni Zelanda\'ya gitmeyi planlıyor.

\'İLK YAKALADIĞIM HAYVAN AVUSTRALYA KESELİ SIÇANI\'

Kendisine kahraman olarak Robin Hood\'u seçtiğini söyleyen Miriam Lancewood, Avrupa ülkelerini yürüyerek geçtiklerini ve 1000 kilometre yol kat ettikten sonra Türkiye\'ye geldiklerini anlattı. Amazon hayatı yaşadıklarını kaydeden Lancewood, Yeni Zelanda\'da hafta sonları yürüyüş yaptıkları sırada bir anda vahşi doğada yaşama kararı aldıklarını belirtti. İlk başlarda zorlandıklarını belirten Lancewood, \"Annemden dolayı ben de aslında vejetaryendim. Evimizde asla et yemeği olmazdı. Ama vahşi doğaya ayak uydurmak zorunda kaldım ve et yemeye başladım. İlk yakaladığım hayvan Avustralya keseli sıçanı (opossum) oldu. Sıçan ilk başta kapana yakalandı ama daha sonra kafasından okla vurup öldürdüm\" dedi.

\'ARI KOVANINA BASTIM, EŞİMİ SOKTULAR\'

Yeni Zelanda\'daki doğada eşek arılarının kovanına bastığını kaydeden Miriam Lancewood, arıların kendisini değil, arkasından gelen eşini boynundan soktuğunu, yerleşim yerlerine 3 günlük mesafede oldukları için yanlarında bulunan ilkyardım malzemeleriyle Raine\'ye yardım ettiğini ve o sırada çok korktuğunu belirtti. Lancewood, ilk defa yaban keçisi avını ve yaşadıklarını da şöyle anlattı:

\"Uzun süre yiyecek bir şey yakalayamamıştım. İsteğim yaban keçisi yakalamaktı. Eşimin yanından ayrılırken \'Bugün kesin bir tane vuracağım\' diye söz vermiştim. Aylar sonra bir yaban keçisi gördüm. Tam 6 ok attım. Yaraladım ama keçi kaçmaya devam etti. Uzun süre takip ettim. En son bir mağarada kıstırdım. Tam keçi kaçacakken, elimdeki bıçağı kaburgalarının arasına sapladım ve öldürdüm. Sonra onu 1 saat boyunca sırtımda taşıdım.\"

\'BANA AMAZON KADIN DEMELERİ HOŞUMA GİDİYOR\'

Yaban hayatı yaşamanın zor olduğunu anlatan Lancewood, \"Zor zamanlar geçirdik. Soğuk havalarda kendimizi koruduk. Aslında vahşi hayatta yaşamanın en zor kısmı güvenceniz yok. Döneceğimiz bir evimiz yok. Bu bizi daha çok özgürleştiriyor. Bana \'Amazon kadın\' diyorlar. Bu hoşuma gidiyor. Ama hala içimde bir feministlik var\" dedi.

\'SAMSUN\'DA YAŞAMIŞ AMAZONLAR ATALARIM OLABİLİR\'

Amazon kadınlarının Samsun\'da yaşadığına dair rivayetler olduğunu duyduğunu aktaran Lancewood, \"Samsun\'daki Amazon köyünü duydum. Orada yaşadıkları rivayet ediliyor. Hiç gitmedim ama gitmeyi istiyorum. Belki de orada yaşayan Amazon kadınlar benim atalarım olabilir\" diye konuştu.

KİTAP YAZDI

Miriam Lancewood. hayatını ve yaşadıklarını kaleme aldığı \'Woman in the Wilderness- Yabanda Bir Kadın\' adlı bir de kitap yazdığını aktarırken, bu kitabın Türkçe yayımlanmasını çok istediğini belirtti.

Peter Raine ise amazon bir kadınla yaşamanın sorun olmadığını belirterek, bundan keyif aldığını ve kadınların da avlanabileceğini kaydetti. Gelecek için plan yapmadığını söyleyen Raine, \"Spontane yaşamayı seviyoruz. Plan yapmıyoruz. Önümüze açılan kapılara uymaya çalışıyoruz. Lancewood\'la yaşamayı seviyorum. Amazon kadınla yaşıyorum. Ondan korkmuyorum. Ama ben bir yaban keçisi olsaydım ondan korkardım\" dedi. Yunan mitolojisini çok fazla araştırdığını belirten Raine, kitaplardan öğrendiklerinin birçoğunun yanlış olduğunu, Türkiye\'ye gelip Olympos\'u ziyaret ettikten sonra anladığını söyledi.

\'ONLARI TEKRAR AĞIRLAMAK İSTERİM\'

Çifti pansiyonunda ağırlayan Barış Elmas da ilk karşılaştıkları sırada Miriam\'ın suratında vahşi hayattan geldiğini anladığını ve kendilerine yardım etmek için pansiyonunda yer verdiğini belirtti. Barış Elmas, çifti gelecek yıllarda da ağırlamaktan çok mutlu olacağını ve bu daveti kendilerine yaptığını söyledi.



FOTOĞRAFLI