Amazon iddiasının ardından kripto paralar yükselişe geçti; Bitcoin 38 bin dolar

İngiliz City A.M. gazetesinin, ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Amazon'un yıl sonuna kadar Bitcoin ile ödemeleri kabul etmek istediğini duyurması ardından, kripto para birimleri yukarı yönlü ivme kazandı.

Bitcoin yaşanan bu gelişmelerle 29 bin dolara kadar gerilediği haftanın ardından yüzde 12 değer kazanarak 38 bin dolar seviyelerine çıktı.

Piyasaları destekleyen bir diğer gelişme ise uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan'ın, müşterilerine kripto paralara erişim imkanı sağladığını duyurarak ve bu konuda adım atan ilk ABD bankası olması oldu.

TIKLAYIN: JP Morgan, ABD'de kripto para fonlarını bireysel müşterilere açan ilk büyük banka oldu

Öte yandan Twitter patronu Jack Dorsey de geçtiğimiz hafta aralarında Tesla CEO'su Elon Musk'ında bulunduğu online bir toplantıda konuşmuş ve kripto paralarla ilgili olumlu görüşler kaydetmişti.

Dorsey "Bitcoin konusunda bana en çok ilham veren şey, ona yön veren topluluk. Bana internetin ilk dönemlerini hatırlatıyor. Son derece ilkeli, cehennem gibi garip, her zaman gelişiyor… Bir kariyerimin olmasının tek nedeni, Bitcoin'i inşa eden kişilerden çok şey öğrenmem." ifadelerini kullanmıştı.

Aynı toplantıda söz alan Elon Musk ise Bitcoin için "Yenilenebilir enerji kullanım yüzdesinin büyük olasılıkla yüzde 50 veya üzerinde olduğunu ve bu oranı artırmaya yönelik bir eğilim olduğunu doğrulamak için biraz daha özen göstermek istiyorum. Eğer öyleyse, Tesla büyük olasılıkla Bitcoin kabul etmeye devam edecek" demişti.

TIKLAYIN: Twitter CEO'su Dorsey: Bitcoin bana internetin ilk yıllarını hatırlatıyor; son derece ilkeli ve her zaman gelişiyor

TIKLAYIN: Elon Musk, Tesla'nın Bitcoin'i ödeme türü olarak kabul etmeye "büyük olasılıkla" tekrar başlayacağını duyurdu

Diğer kripto para işlemleri ise şöyle; Ethereum 2368 dolar, BNB 322 dolardan işlem görürken, alt coinlerde; litecoin 138 dolar, ripple 0,66 dolardan işlem görüyor.

ADA 1,37 dolar SOL ise 30 dolar civarından seyrediyor.