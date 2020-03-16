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Dünya

Amazon, Hitler'in kitabı 'Mein Kampf'ın satışını yasaklıyor

16 Mart 2020 19:58

T24 Dış haberler

E-ticaret devi Amazon, Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in kitabı 'Mein Kampf'ın (Kavgam) çoğu versiyonunun site üzerinden satılmasını yasakladı. Birçok sivil toplum kuruluşu, kitabın satışının durdurulmasını talep ediyordu.

Birkaç gün önce site üzerinden kitap satan kuruluşlara Mein Kampf ve Nazi propagandası yapan benzer kitapları artık satamayacakları bildirildi.

The Guardian'ın ulaştığı e-postalara göre kitabı ikinci olarak satmaya çalışan kişilere de "sitenin kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle ürünlerinin satıştan kaldırıldığı bildirildi.

Nazi Almanyası tarafından gerçekleştirilen Yahudi Soykırımı hakkında eğitim veren sivil toplum kuruluşları 1990'ların sonundan bu yana Amazon'un 'Mein Kampf'ı satmayı durdurması için çalışmalarda  bulunuyordu. Ancak Amazon uzun süre boyunca "ifade özgürlüğünü korumak" ve "öğrencilerin Hitler'in düşünme şeklini görebilmesi" için bu talepleri reddetmişti.

Başka bir Amazon servisi olan Kindle'dan Mein Kampf'ın birçok e-kitap versiyonu da kaldırıldı.

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