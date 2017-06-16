Amazon gıda devini, dev rakama satın aldı

ABD'nin en büyük e-ticaret şirketi olan Amazon, son yıllarda farklı alanlarda açılımlarıyla dikkat çekiyor. Bunlardan birisi de AmazonFresh ile taze gıda dağıtmaya başlaması oldu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Los Angeles ve Seattle'da başlayan hizmet, internet üzerinden market alışverişi yapılmasını sağlıyordu. Daha sonra San Fransisko'da, İngiltere'de Londra, Almanya'da Berlin şehrinde de hizmet vermeye başlayan AmazonFresh'in şirketin faaliyet kapsamını genişletmesinn yanı sıra, Walmart gibi devlere de rakip olması hedefleniyordu.

Amazon, bu kapsamda elini güçlendirmek istedi ve organik gıda zinciri Whole Foods'a nisanda talip oldu. 21 eyalette hizmet veren şirketin değeri, o zaman yaklaşık 10,7 milyar dolar olarak kaydediliyordu. İşin içine Amazon adı girince, hisseleri de artış göstermeye başlayan Whole Foods konusunda sonunda el sıkışıldı.

Yapılan açıklamaya göre 13,7 milyar dolar karşılığında satın alınacak olan Whole Foods Market Inc için Amazon, hisse başı 42 dolar ödeyecek.

Amazon'un bugüne dek en büyük satın alması 2014 yılında internetten oyun canlı yayınları hizmeti sunan Twitch oldu. Amazon, Twitch'i 970 milyon dolar nakit para karşılığında satın aldı. Mart sonu verilerine göre, Seaatle merkezli Amazon'un kasasında 21,5 milyar dolar nakit ve eşdeğeri bulunuyor.