T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Amazon gıda devini, dev rakama satın aldı

ABD'nin organik gıda devi Whole Foods Market Inc, 13,7 milyar dolar karşılığında Amazon'un olacak

16 Haziran 2017 19:34

ABD'nin en büyük e-ticaret şirketi olan Amazon, son yıllarda farklı alanlarda açılımlarıyla dikkat çekiyor. Bunlardan birisi de AmazonFresh ile taze gıda dağıtmaya başlaması oldu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Los Angeles ve Seattle'da başlayan hizmet, internet üzerinden market alışverişi yapılmasını sağlıyordu. Daha sonra San Fransisko'da, İngiltere'de Londra, Almanya'da Berlin şehrinde de hizmet vermeye başlayan AmazonFresh'in şirketin faaliyet kapsamını genişletmesinn yanı sıra, Walmart gibi devlere de rakip olması hedefleniyordu.

Amazon, bu kapsamda elini güçlendirmek istedi ve organik gıda zinciri Whole Foods'a nisanda talip oldu. 21 eyalette hizmet veren şirketin değeri, o zaman yaklaşık 10,7 milyar dolar olarak kaydediliyordu. İşin içine Amazon adı girince, hisseleri de artış göstermeye başlayan Whole Foods konusunda sonunda el sıkışıldı.

Yapılan açıklamaya göre 13,7 milyar dolar karşılığında satın alınacak olan Whole Foods Market Inc için Amazon, hisse başı 42 dolar ödeyecek.

Amazon'un bugüne dek en büyük satın alması 2014 yılında internetten oyun canlı yayınları hizmeti sunan Twitch oldu. Amazon, Twitch'i 970 milyon dolar nakit para karşılığında satın aldı. Mart sonu verilerine göre, Seaatle merkezli Amazon'un kasasında 21,5 milyar dolar nakit ve eşdeğeri bulunuyor.

ETİKETLER

amazonWhole Foodsgıda yatırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24