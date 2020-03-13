Amazon, fahiş fiyatların önüne geçmek için maske satışını sınırlandırdı

Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi ABD'de de fırsatçılar e-ticaret platformlarından fahiş fiyatlara ürün koyuyor. Amazon’da 43 dolara satılan bir el antiseptiği 94 dolara, 5 dolara satılan bir sprey 33 dolara, 9 dolara satılan nefes açıcı bir merhem ise 13 dolara çıktı. Bazı satıcıların küçücük bir el dezenfektanını 80 dolardan (500 TL) satışa çıkardığı görüldü.

Türkiye'de de bazı e-ticaret sitelerinde inanılmaz fiyatlara makarna satışları gerçekleştirilmiş, daha sonra siteler söz konusu teklifleri kaldırmıştı.

Trendyol, haksız fiyat oluşumuna sebep olan 539 ürünle ilgili işlem yapıldığını açıkladı. Şirket, “Kamu otoritelerinin açıklamaları ve yönlendirmeleri ışığında yaşanan bu özel durum nedeniyle sorumluluk alıyoruz.” ifadelerini kullandı.