Amazon, "Ermeni Soykırımı; Büyük Yalan" kitabını satıştan kaldırdı

E-ticaret sitesi Amazon'da satış listesinde olan Dr. Ali Nazmi Çora imzalı Armenian Genocide, A Big Lie (Ermeni Soykırımı: Büyük Yalan) isimli kitap bir okuyucudan gelen tepki üzerine siteden kaldırıldı.

Bianet'ten Pınar Tarcan'ın haberine göre, kitabın kaldırılmasını isteyen Shunt Jarchafjian haberi, Asbarez.com'da yazdığı makalede duyurdu. Jarchafjian, makalesinde atıfta bulunduğu kitabın siteden kaldırıldığını belirtirken, Amazon, kitabın kaldırılması hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Jeff Bozz adına cevap

12 Haziran'da Amazon CEO'su Jeff Bezos'a kitapla ilgili bir e-posta gönderdiğini söyleyen yazar Jarchafjian, sonrasındaki gelişmeleri ve Bezos'a gönderdiği mailini de paylaştı:

"Ermeni Soykırımı ile ilgili edebi çalışmalar ararken, soykırım inkârcıları ve tarihsel revizyonistleri tarafından yazılmış birçok kitap ortaya çıkıyor.

Umarım Amazon belirtilen ilkelerine sadık kalır ve bu sorunu çözmek için gerekli değişiklikleri yapar.

Şimdi her zamankinden daha fazla bir araya gelmeli ve birbirimizi insan olarak daha iyi anlamalıyız. Gerçeğe dayalı bir bilgi temeline sahip olmak hiçbir şeyin yerini tutamaz."

Jarchafjian'a kısa süre sonra teknik destek müşteri ilişkileri ekibinden bir mail geldi. Mailde "Jeff Bezos e-postanızı aldı ve onun adına yanıt veriyorum" denerek talebinin dikkate alındığı bildirildi. Jarchafjian bu e-postanın ardından yaklaşık bir hafta sonra kitabın artık Amazon'da olmadığını gördüğü söyledi.

Amazon'dan teşekkür e-postası

Amazon, yazara 30 Haziran'da yeni bir e-posta attı. E-postada şunlar yazdı:

"Bu başlığı daha ayrıntılı olarak incelerken bu konuyu dikkatimiz sunduğunuz için teşekkür ederiz.

Al.N.'nin yazdığı "Ermeni Soykırımı, Büyük Yalan" adlı kitap web sitemizden kaldırıldı.

İncelememizi istediğiniz başka özel başlıklar varsa, lütfen bu e-postayı yanıtlayın.

Amazon'u seçtiğiniz için teşekkür ederiz."

Siteye girildiğinde kitabın satışının olmadığı görülüyor.