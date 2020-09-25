T24 Dış Haberler

E- ticaret sitesi Amazon'da "Siyah canların önemi yoktur" yazılı bir şapka satılması tepki çekti.

Amazon, sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından üçüncü parti satıcı tarafından satılan ürünü sitesinden kaldırdı. Ürünün tanıtımında, "İyi bir hediye" ifadeleri yer alıyordu.

Şapka, sosyal medyada ilk olarak Britanya'nın Essex kentinde yaşayan 25 yaşındaki Alexandra Wilson tarafından tespit edildi. Independent'a konuşan Wilson, durumun "utanç verici" olduğunu ve Amazon'un şapkayı satıştan kaldırmasının "zaman aldığını" söyledi.

Sosyal medya kullanıcıları, Amazon'un site üzerinen satılan ürünleri satışa çıkarmadan kontrol edip etmediğini sorguladı. Sitede geçen hafta da "Down Sendromu'nun soyunu tüketelim" yazılı bir tişört satışa çıkarılmıştı.

"Black Lives Matter" (Siyah Canlar Önemlidir), ABD'de başlayıp dünyanın farklı noktalarına yayılan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların sloganıydı.