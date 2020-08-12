Amazon'da 10 günde 10 binden fazla yangın çıktı; Bolsonaro "Alev almayan nemli bir orman" olduğunu iddia etti

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, 'Dünya'nın akciğerleri' diye nitelenen ticari amaçlarla yaktırmakla suçlanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, devam eden yangınlar konusundaki açıklamalarıyla tepki çekti.

Amazon ormanlarında ağustos ayının ilk on gününde 10 binden fazla yangının kaydedilirken Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, “Amazon boyunca bir uçuş yapılsa tek bir yangın bile görülmez. Amazon, kendini koruyan ve alev almayan nemli bir ormandır” iddiasında bulundu.

Bolsonaro, Brezilya'nın Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü (INPE) ile hükümet tarafından hazırlanan ve ağustos ayının ilk 10 gününde 10 binden fazla yangın tespit edildiğini ortaya koyan rapor için “Yalan” yorumunu yaptı.

Söz konusu rapordaki verilere göre, yangınlar geçen yıla göre yüzde 17 oranında arttı. Ağustos 2019’da çıkan yangınların son dokuz yılın rekorunu kırdığını hatırlatan uzmanlar, bu sene daha şimdiden bu eşiğin aşılmasının alarm verici olduğunu savundu.

"Amazon'un alevler içinde olduğu bir yalan"

Bolsonaro, Amazon üzerinde bir uçuş yapılması halinde tek bir yangın bile görülmeyeceğini iddia etti. Amazon ormanlarının korunması adına oluşturulan Leticia Paktı’na imza atan Güney Amerika ülkeleri Kolombiya, Bolivya, Ekvador, Peru, Surinam ve Guyana’nın liderlere hitap eden Bolsonaro, “Herhangi bir ateş, ormansızlaştırılmış çeyrek hektarlık bir arazi bile bulamayacaklar. Amazon'un alevler içinde olduğu bir yalan ve bu hikâyeye karşı gerçek sayılarla savaşmalıyız” dedi.

Brezilya’nın Amazonları korumak konusunda yeterli olduğunu, ‘ağaçların çoğunun hâlâ yerinde olduğunu’ savunan Bolsonaro ayrıca, “Amazon, kendini koruyan ve alev almayan nemli bir ormandır” iddiasında bulundu.