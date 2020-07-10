Amazon, çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı

Sputnik'in aktardığına göre, Amazon tarafından çalışanlarına gönderilen e-postada, çalışanların şirket e-postalarına erişimi için telefonlarında TikTok bulundurmamaları gerektiği duyuruldu.

Emailde, "Güvenlik nedeniyle, Amazon e-postasına erişim sağlanan telefonlarda TikTok kullanılmasına artık izin verilmeyecektir. Eğer e-postanıza erişim sağlamak istiyorsanız, TikTok'u silmelisiniz" ifadelerine yer verildi.