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Dünya

Amazon, çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı

10 Temmuz 2020 23:01

ABD merkezli internet alışveriş devi Amazon'un çalışanlarından Çinli şirket ByteDance'e ait TikTok uygulamasını telefonlarından silmelerini istediği belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre, Amazon tarafından çalışanlarına gönderilen e-postada, çalışanların şirket e-postalarına erişimi için telefonlarında TikTok bulundurmamaları gerektiği duyuruldu.

Emailde, "Güvenlik nedeniyle, Amazon e-postasına erişim sağlanan telefonlarda TikTok kullanılmasına artık izin verilmeyecektir. Eğer e-postanıza erişim sağlamak istiyorsanız, TikTok'u silmelisiniz" ifadelerine yer verildi.

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