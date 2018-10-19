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Ekonomi

Amazon Birleşik Krallık'ta bin kişilik iş imkanı yaratacak

Sibel Deniz/ İstanbul, 19 Ekim (DHA) - Amazon, gelecek yıl Manchester’da merkez ofisi açma planları olduğunu ve aynı zamanda Edinburgh ve Cambridge’deki geliştirme merkezi kapasitelerini artıracağını duyurdu

19 Ekim 2018 17:07

Sibel Deniz/ İstanbul, 19 Ekim (DHA) - Amazon, gelecek yıl Manchester’da merkez ofisi açma planları olduğunu ve aynı zamanda Edinburgh ve Cambridge’deki geliştirme merkezi kapasitelerini artıracağını duyurdu.
Manchester’daki yeni ofisin, Northern Quarter, Hanover binasında olacağına ve Amazon\'un, yazılım geliştirme, yapay zekâ öğrenimi ve Ar-Ge alanlarında 600 yeni pozisyon oluşturacağına işaret edildi.
Yeni yapılan yatırımlar sayesinde Cambridge geliştirme merkezinin ek olarak 180, yeni reklam teknolojisi ve kişiselleştirilmiş alışveriş önerileri üzerinde çalışan genişletilmiş Edinburgh geliştirme merkezinin de 250’den fazla yeni pozisyon oluşturacağı bilgisine yer verildi.

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