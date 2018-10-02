Amazon Birleşik Krallık ve ABD'deki çalışanlarına zam yapacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ekim (DHA) – Amazon, son günlerde çalışanlarına ödediği düşük ücretler nedeniyle gelen eleştirilerden sonra, Birleşik Krallık’ta yaşayan çalışanlarına zam yapacağını duyurdu.

Amazon’dan gelen duyuruda, Londra’daki Amazon çalışanlarının saatlik ücretleri 8.2 sterlinden 10.5 sterline, ülkenin diğer bölgelerinden yaşayanların saatlik ücretlerini de 8.0 sterlinden 9.5 sterline çıkarılacağı açıklandı.

Birleşik Krallık’ta yaşayan 17 bin Amazon çalışanını ve 20 bin mevsimsel çalışanı ilgilendiren duyuruda, ayrıca, Senatör Bernie Sanders’ın, Amazon\'u çalışanlarına az ödeme yapmakla suçlaması ve bir önceki ay şirketi çalışanlarına zam yapmaya zorlayacak bir yasa tasarısı sunmasıyla, ABD’deki 250 bin Amazon çalışanının da zamdan yararlanacağı belirtildi.

Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, bu yeni değişimi duyurmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi ve ekledi, “Yapılan eleştirilere kulak verdik ve 37 bin kişiyi etkileyecek bu zammı yaparak bir öncü olmak istedik.”