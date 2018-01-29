T24 LogoT24 Logo
Spor

Amatör maçta 17'nci saniyede gol!

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA) Osmaniye 1'inci Amatör Ligi mücadelesinde Endüstri Meslek Lisesi Spor ile Tüysüzspor, Cevdetiye Spor Sahası'nda karşılaştı

29 Ocak 2018 21:18

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA)

Osmaniye 1\'inci Amatör Ligi mücadelesinde Endüstri Meslek Lisesi Spor ile Tüysüzspor, Cevdetiye Spor Sahası\'nda karşılaştı. Maç, futbol sahalarında atılan en erken gollerden birine sahne oldu.
Tüysüzsporlu Ali İnce, maçın henüz 17\'nci saniyesinde topu rakip filelere göndererek taraftarlarına ve takımına büyük coşku yaşattı. En erken gollerden birinin kaydedildiği karşılaşmada Tüysüzspor, rakibi Osmaniye Endüstri Meslek Lisesi Spor\'u 8-0 yendi. Genç futbolcu Ali İnce, daha önce çok gol attığını ancak bu kadar erken ilk defa kaydettiğini belirterek, \"Bu kadar erken bir golü biz de beklemiyorduk. Oyun sırasında santradan sürekli kaleye gitmeyi hedefliyorduk. Güzel bir gol oldu, çok erken gelen bir gol ve hayatımda ilk defa attım\" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Atılan gol
- Maç öncesi detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EMÜLOSMANİYE DHA OsmaniyeLigiEndüstri Meslek Lisesi SporTüysüzspor Cevdetiye Spor SahasıMaçTüysüzsporlu AliEnTüysüzsporOsmaniye Endüstri Meslek Lisesi SporGençAliOyunGüzelFOTOĞRAFLI GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Atılan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24