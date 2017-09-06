Amatör lig takımı Rus futbolcuyu kadrosuna kattı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Bölgesel Amatör Lig\'deki (BAL) temsilcisi Çal Belediyespor, kadrosunu geçen sezon Polonya 2\'nci Lig ekiplerinden FC Ruch\'ta forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Pavel Sultanov ile güçlendirdi. Bir süredir deneme antrenmanlarına çıkan Sultanov, teknik heyetin onayı üzerine 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün onursal başkanı olan Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, dış transferde 16, iç transferde 7 oyuncu ile anlaştıklarını belirterek, \"23 kişilik iyi bir kadro kurduk. Hedefimizi şampiyonluk. Sultanov gibi kaliteli bir oyuncuyu kadromuza dahil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Yönetimi kutluyorum. Şampiyonluğa giden yolda her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Çal\'da doğan, Çal\'da doyan ve kendini Çallı gören herkesin desteğini bekliyoruz\" dedi.

Kulüp Başkanı Adnan Tatar ise, kaliteli bir kadro oluşturduklarını, teknik heyete güvendiklerini, sezon sonunda mutlaka 3\'üncü Lig\'e çıkacaklarını söyledi.



FOTOĞRAFLI



