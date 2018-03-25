T24 LogoT24 Logo
Spor

Amatör Lig maçını bina ve çatılarda izlediler (2)

HOPASPOR KAZANDI Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyonluk mücadelesi veren Artvin Hopaspor ile Kars 36 Spor, ligin bitimine 2 hafta kala karşı karşıya geldi

25 Mart 2018 20:34

HOPASPOR KAZANDI

Bölgesel Amatör Lig\'de (BAL) şampiyonluk mücadelesi veren Artvin Hopaspor ile Kars 36 Spor, ligin bitimine 2 hafta kala karşı karşıya geldi. Müsabakayı Hopaspor 2-0 kazandı.  Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Artvin Hopaspor, 2 puan önünde lider olan Kars 36 Sporu evinde konuk eti. Hopaspor müsabakadan 49\'uncu dakikada  Pristly ve 78\'inci dakikada Hurşit’in attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı. Galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırarak liderin 1 puan önüne geçen ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Hopasporlu futbolcular galibiyeti taraftarıyla birlikte horan oynayarak kutladı.
Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Hopaspor Kulüp Başkanı Mubin Çakmak, \"Sadece bir maç kazandık, önümüzde iki önemli maç daha var onları da kazanıp gruptan lider çıkmak istiyoruz\" dedi. 

Adem GÜNGÖR- Hayati AKBAŞ/HOPA, (Artvin), (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HOPASPOR KAZANDI Bölgesel Amatör Lig BALArtvin HopasporKarsSporMüsabakayı HopasporAmatör Ligi BALGrupSporuHopasporPristlyHurşitinGalibiyetleHopasporluKarşılaşmanınHopaspor Kulüp Başkanı MubinGÜNGÖR Hayati

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24