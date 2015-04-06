Amatör lig maçında kavga çıktı, 5 yaralı

Sakarya'da Bölgesel Amatör Lig takımlarından Serdivanspor ve Sultangazispor maçında olaylar çıktı. 4 futbolcu ile bir yöneticinin yaralandığı olaylar sonrasında 35 taraftar gözaltına alındı.



Bölgesel Amatör Lig 25'inci haftada Serdivanspor sahasında Sultangazispor'u ağırladı. 75. dakikada Sultangazispor'dan Kemal'in attığı golle birlikte, konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Galibiyet sevinci kötü bitti

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Sultangazispor'un saha ortasında galibiyet sevinci yaşaması ise iki takım arasında gerginliğe sebep oldu. Serdivanspor Kaptanı Özgür'ün tepki göstermesinin ardından futbolcular arasında kavga yaşanırken, taraftarlar da tribünden taş atarak olaya dahil oldu.

Olaylar sonucunda Serdivanspor'un 4 oyuncusu ve bir yöneticisi yumruk ve atılan taşlar nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralandı.



Emniyet güçlerinin olayları yatıştırmasının ardından 35 Sultangazispor taraftarı gözaltına alındı. Serdivan ve Arifiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen taraftarlar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

