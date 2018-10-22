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Amatör futbolcu maçta kalp krizinden öldü

Vahit İŞBAŞARAN/PEHLİVANKÖY (Kırklareli), (DHA) - KIRKLARELİ 1'inci Amatör Ligi B grubu takımlarından Pehlivanköyspor'un kaptanı Gürkan Binli (47), Çiftlikköyspor ile oynanan maç sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

22 Ekim 2018 14:42

Vahit İŞBAŞARAN/PEHLİVANKÖY (Kırklareli), (DHA) - KIRKLARELİ 1\'inci Amatör Ligi B grubu takımlarından Pehlivanköyspor\'un kaptanı Gürkan Binli (47), Çiftlikköyspor ile oynanan maç sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Pehlivanköy Pavli sahasında oynanan Pehlivanköyspor-Çiftlikköy karşılaşmasının 10\'uncu dakikasında takım kaptanı Gürkan Binli, kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Hemen hastaneye kaldırılan Binli, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gürkan Binli, 1995 yılında Çerkezköyspor ile başladığı profesyonel futbolculuk kariyerinde Edirnespor, Pendikspor, Lüleburgazspor gibi kulüplerde futbol oynadıktan sonra 10 yıl önce amatörlüğe döndü.

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