Amatör futbol kulübünün kupalarını çaldılar!

Kayseri'de 1952 yılında kurulan Tuna Tayfun Futbol Kulübü'ne ait 16 kupa, sergilendiği kıraathaneden çalındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 gün önce meydana gelen olayda, gece yarısı camı kırarak kıraathaneye giren kimliği belirsiz hırsız, amatör ligde mücadele eden Tuna Tayfun Futbol Kulübü'nün 1952 ile 1988 yılları arasında kazandığı 17 kupadan 16'sını çaldı.



Sabah kıraathaneyi açtığında kupaların çalındığını gören eski futbolcu Ünal Altunel, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

"Bu kupalar, mahallenin gurur duyduğu sembollerdi"

Çalınan kupalarının her birinin manevi anlamını olduğunu belirten Altunel, "Bu kupalar, mahallenin gurur duyduğu sembollerdi. Kulübümüz şu an yok ama hatıraları vardı. Hırsız bir kupamız dışında diğer 16 kupamızı alıp gitti" dedi. (DHA)